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‘FETÖ’den kapatılan dernekte yağma; 40 kişi gözaltına alındı

Kimse Yok Mu Derneği'ne giren kişiler yardım malzemelerini yağmaladı

11 Aralık 2016 23:15

Gaziantep'te, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında mühürlenen Kimse Yok Mu Derneği'ne giren kişiler, yardım amacıyla toplandığı belirtilen malzemeleri yağmaladı. İhbarla gelen polis, 40 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Kolejtepe mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kişiler, darbe girişiminin ardından OHAL kararnamesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin mühürlenen şubesine girip içerisindeki gıda ve giyecek gibi yardım malzemelerini yağmalamaya başladı.

İhbarla gelen polisler, kalabalıktan 40'nı derneğe koyup gözaltına alırken, bazı kişiler ise kaçtı.

Gözaltına alınan kişiler, ifadelerinin alınması için Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis içeride inceleme yapıp parmak izi aldı.

Bu arada akrabalarının gözaltına alındığını gören bir grup ile polis arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

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