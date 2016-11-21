‘FETÖ’den ihraç edilen komiser yardımcısı intihar etti!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı 40 yaşındaki Hayrullah T. kayınpederinin evinde kendisini iple tavana asarak intihar etti.

Olay, Karasu İncilli Mahallesi'nde meydana geldi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan 17 yıllık emniyet mensubu Hayrullah T. bir süre önce 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddiasıyla açığa alındıktan sonra meslekten ihraç edildi.

Bunun üzerine eşi ve çocuklarıyla birlikte Karasu'da yaşayan kayınpederinin evine gelen Hayrullah T. evde kimsenin olmadığı sırada evin salonunda tavana bağladığı ipe kendini astı. Hayrullah T. 'nin yakınları durumu hemen 112 Acil'e bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Hayrullah T.'nin öldüğünü belirledi. Hayrullah T.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.