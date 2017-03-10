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15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'den ihraç edilen emniyet müdürüne sokak ortasında dayak

Kavganın görüntüleri sosyal medyaya yüklendikten bir süre sonra silindi

10 Mart 2017 19:43

Samsun'da 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3. sınıf Emniyet Müdürü Güvenç Erdoğan, tartıştığı Ramazan Ç. adlı bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Mahallesi'nde dün meydana geldi. Olayı haber alan polis ekipleri Ramazan Ç.'yi gözaltına alırken, Samsun-Çarşamba Havalimanı Şube Müdürlüğü görevinden ihraç edilen eski müdür Güvenç Erdoğan'ı da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. 

Sosyal medyada yayınlandı

Kavga görüntülerinin, Ramazan Ç.'nin tanıdıkları tarafından sosyal  medyaya yüklendiği, ancak bir süre sonra yayından  kaldırıldığı belirtildi.

Ramazan Ç., polise verdiği ifadede "Güvenç Erdoğan, yanıma geldi. Kendisini Kosova'ya kaçırmamı istedi. Aksi takdirde Kosova'da bulunan ailemin zarar görebileceğini belirtti. Bu nedenle tartıştık" dedi. 

Güvenç Erdoğan ise Ramazan Ç.'nin çağırdığını ve kendisini daha önce görev yaptığı Kosova'ya göndermek istediğini belirtmesi üzerine yanına gittiğini iddia etti. Erdoğan'ın hastanede ki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Ramazan Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kavganın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri şöyle:                     

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