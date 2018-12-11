T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den hapis cezasıyla aranan tezgahtar yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Asuman Yener, tezgahtar olarak çalıştığı mağazada yakalandı

11 Aralık 2018 17:36

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Asuman Yener, tezgahtar olarak çalıştığı mağazada yakalandı. Yener, cezaevine gönderildi.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Asuman Yener\'in İzmit\'te bir mobilya dükkanında tezgahtar olarak çalıştığını belirledi. Polis, Erenler Mahallesi\'nde bulunan mobilyacıya giderek,  Asuman Yener\'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Asuman Yener, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRİZMİTKocaeliDHAFETÖPDYAsuman YenerYenerEmniyet MüdürlüğüPolis Erenler MahallesiEmniyettekiAsuman YenerGebze Kadın Kapalı Cezaevi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24