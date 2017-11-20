FETÖ'den hapis cezası alan eski polis: Keşke o gece şehit olsaydım

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Akşehir İlçe eski Emniyet Müdür Yardımcısı Bekir Aydın (42), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydın, duruşmadaki savunmasında \"Keşke o gece vurulup şehit olsaydım da bunları görmeseydim\" dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'nin Akşehir İlce Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada görevinden ihraç edilen 9 eski emniyet mensubundan 8\'i tutuklandı.

6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılanan, aralarında Akşehir İlçe eski Emniyet Müdür Yardımcısı Bekir Aydın\'ın da bulunduğu 8\'i tutuklu, 9 sanık son kez hakim karşısında çıktı. Örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla yargılanan Bekir Aydın, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını ileri süren Aydın, savunmasında, şunlanı söyledi:

\'\'ByLock verilerine baktığınız zaman ByLock tespit tutanağıyla, IP\'nin tutanaklarında hiçbir IP kaydı birbirini tutmuyor. IP kaydı bana aitse diğeri bana ait değil. Ben bugüne kadar hiçbir şekilde suç işleme kastıyla hareket etmedim. 15 Temmuz\'da bir örgüt üyesi nasıl bu tedbirleri aldırsın. Konya\'nın ilçeleri içerisinde personeli göreve çağıran ilk benim. Telsiz kanalından, \'Gelen darbecilere hiçbir şekilde silahınızı teslim etmeyeceksiniz, onlara karşı direneceksiniz\' diyen benim. Benim bu hain örgütle alakam olsa o tedbirleri aldıran ben olur muydum? O gün, o hainler, sokağa çıksa ilk beni vuracaktı, şehit olacaktım. Keşke şehit olsaydım da, bunları görmeseydim. 15 Temmuz gecesi benim kadar özverili çalışan biri var mıdır? Darbeye karşı çıkan bir kişinin, 15 aydır tutuklu kalmasını takdirlerinize bırakıyorum. Ben kanunların, amirlerimin verdiği emirler doğrultusunda hareket ettim.\"

Sanıklar suçlarını kabul etmeyerek mahkemeden beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Bekir Aydın\'a 7 yıl 6 ay, diğer polis memurları Ali Atlı, Adem Sarı, Emrah Erdoğdu, Hacı Harun Kurtaran, Muammer Kayabaşı, Ramazan Koç ve Recep Harmankaya\'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Mehmet Bekmezci ise beraat etti.



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