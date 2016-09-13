"FETÖ'den haksız yere ihraç edilenler kararname ile geri dönecek"

15 Temmuz sonrası kamuda yaşanan ihraçlarla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Hata oranımızın da çok düşük olduğunu görüyoruz. Ben FETÖ mensubu değilim diyerek gelenlerin oranı yüzde 1’in bile altında” dedi. Canikli'yle konuşan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Buna rağmen ihraç edilenler arasında mağduriyetinin giderilmesini isteyenler için bir itiraz mekanizması oluşturulmaya çalışıyor. Canikli ayrıca, haksız yere ihraç edildiği tespit edilenlerin aynı yöntemlerle görevine iade edileceğini açıkladı" dedi. Selvi, yazısında "Peki bu itiraz kanalları ne olacak ve nasıl işleyecek, mağdur olduğunu düşünenler nereye itiraz edecekler? İtirazları incelemek üzere illerde valilikler, Ankara’da ise Başbakanlık bünyesinde bir birim oluşturulacak. İtirazlar buralara yapılacak. KHK ile ihraç edilenler KHK ile geri dönecek. Ancak henüz bu birimler oluşturulmadı. Bayramdan sonraki ilk işlerden biri bu olacak" ifadelerine yer verdi.

Abdülkadir Selvi'nin "İhraç edilenler nereye müracaat edecek?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu'nda gündem maddelerinden biri, FETÖ'yle mücadele kapsamında kamudan ihraç edilenlerdi.

İlginç olanı, bu konuyu Bakanlar Kurulu’nun gündemine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın getirmesiydi. O Cumhurbaşkanı ki, darbecilerin öldürülmesi için özel birliklerle oteline baskın yaptığı kişiydi.

Ülkenin cumhurbaşkanı olacaksınız ama o gece uçakta eşiniz, çocuklarınız ve torunlarınızla bir meçhule doğru uçacaksınız. Zor bir psikoloji.

9 milyonda 10-20 kişi

AK Parti genel başkan yardımcısı Yasin Aktay, toplantıda önemli bir değerlendirme yapıyor. “17 Aralık’tan bu yana kongre süreçleri nedeniyle teşkilatlarımızda FETÖ’yle ilgili ön ayıklama yaşandı. Kendisini gizlemeyi başaran isimler de tespit edildikçe ayıklanıyor. Ondan ötesi fitnedir. Şüphe ve dedikodular konusunda çok hassasız. 9 Milyonluk AK Parti üyesi arasında ByLock programını kullanan 10-20 kişi.”

FETÖ’yle mücadelenin bir fantezi olmadığını 15 Temmuz’da gördük. Bu mücadele Türkiye’nin beka sorunu haline geldi. Ancak Ergenekon’la mücadele sulandırıldı ama FETÖ ile mücadelenin sulandırılmasına izin verilmemeli.

AK Parti milletvekilleriyle, bakanlarla konuşuyorum.

Açığa alınanlar, ihraç edilenler AK Parti milletvekillerini bunaltmış durumdalar. Tabii kimse ben FETÖ’cüyüm demez. Ama her açığa alınan, ihraç edilen de FETÖ’cü değil. Aralarında mağdur olanlar var. Birileri bu mücadeleyi araçsallaştırmaya, sulandırmaya çalışıyor.

Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli, “Hata oranımızın da çok düşük olduğunu görüyoruz. Ben FETÖ mensubu değilim diyerek gelenlerin oranı yüzde 1’in bile altında” dedi.

KHK ile geri dönecekler

Buna rağmen ihraç edilenler arasında mağduriyetinin giderilmesini isteyenler için bir itiraz mekanizması oluşturulmaya çalışıyor. Canikli ayrıca, haksız yere ihraç edildiği tespit edilenlerin aynı yöntemlerle görevine iade edileceğini açıkladı.

Peki bu itiraz kanalları ne olacak ve nasıl işleyecek, mağdur olduğunu düşünenler nereye itiraz edecekler? İtirazları incelemek üzere illerde valilikler, Ankara’da ise Başbakanlık bünyesinde bir birim oluşturulacak. İtirazlar buralara yapılacak. KHK ile ihraç edilenler KHK ile geri dönecek. Ancak henüz bu birimler oluşturulmadı. Bayramdan sonraki ilk işlerden biri bu olacak.