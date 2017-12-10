'FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan eski Alanya Kaymakamı adliyeye sevk edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, İstanbul’da yakalanan eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Alanya Kaymakamı Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon başlattı. Özdemir’in İstanbul’da olduğunu belirleyen Antalya polisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

Antalya TEM ve İstanbul TEM ekipleri, koordineli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Özdemir’i, 26 Kasım günü Fatih ilçesinde kaldığı evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 cep telefonu, 4 flaş bellek ile sahte kimlik ele geçirildi

Tanınmamak için sakal bıraktı, saçını boyattı

Tanınmamak için sakal bırakan ve saçını boyatan Özdemir, sorgulanmak üzere Antalya’ya getirildi. İki hafta süren sorgunun ardından Özdemir, bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Antalya Adliyesi’ne götürüldü.

Polisler eşliğinde emniyetten çıkarılırken, gazetecilerin "Hakkınızdaki iddialarla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Özdemir, "Ben, devlete karşı ayıp bile etmedim arkadaşlar" dedi. (DHA)