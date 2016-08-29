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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den gözaltında bulunan Orkide'nin sahibi tutuklandı

Ahmet Küçükbay adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ancak savcının itirazıyla yeniden gözaltına alınmıştı

29 Ağustos 2016 21:23

İzmir'de ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Küçükbay Şirketler Grubu Başkanı Orkide yağlarının sahibi Ahmet Küçükbay tutuklandı.

Habertürk'ün haberine göre, İzmir Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur'un yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden başka bir soruşturmadan gözaltında bulunan Küçükbay, savcılığın itirazı, mahkemenin de tutuklamaya yönelik kararının ardından adliyeye sevk edildi.  Küçükbay, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Ahmet KüçükbayOrkide YağlarıFETÖ soruşturması

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