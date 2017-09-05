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'FETÖ'den gözaltında bulunan Maçka İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı

Teğmen Zabit Zengin, 23 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı

05 Eylül 2017 21:20

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin tutuklandı.

'FETÖ/PDY' ve kripto subaylara yönelik soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltındaki bir şüphelinin ifadesi sonrası 23 Ağustos'ta gözaltına alınan  ve özel ekiplerce sorgulanan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zengin, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolüne, ardından da mahkemeye sevk edildi. Zengin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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