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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ’den gözaltında bulunan astsubay intihar etti!

Gözaltındaki astsubay, tuvaletteki temizlik malzemelerini içti

10 Ekim 2016 19:37

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde ‘FETÖ’ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan astsubay, tuvalette bulunan temizlik malzemelerini içerek yaşamına son verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik Eskişehir merkezli operasyonda gözaltına alınan Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.I. (39), nezarette bulunduğu esnada ihtiyaç gideceğini belirtti.

Ekiplerin gözetiminde Ö.I., tuvalet ihtiyacını gidermesi için tuvalete götürüldü.

Tuvalette kısa süre kalan Ö.I., burada bulunan temizlik malzemelerini içti.

Ardından tuvaletten çıkan Ö.I., kısa süre sonra yere yığıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.I., Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen Ö.I., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Ö.İ.’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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