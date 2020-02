FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince Karabük\'te gözaltına alındıktan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu öne sürülen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

