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FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, tutuklandı

26 Kasım 2018 23:55

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince Karabük\'te gözaltına alındıktan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu öne sürülen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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