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'FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı

Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can tutuklandı

26 Kasım 2018 21:58

‘FETÖ’ye yönelik operasyonda Karabük'te gözaltına alınan Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘FETÖ’ ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve bu kapsamda dün Karabük’te gözaltına alındıktan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can'ın şubedeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından hakkında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

 

 

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