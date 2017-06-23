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Politika

FETÖ'den gözaltına alınan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şimşek serbest bırakıldı

Namık Kemal Üniversitesi Rektörünün de içinde yer aldığı 7 kişi gözaltına alınmıştı

23 Haziran 2017 20:30

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ve aralarında dekanların da bulunduğu 6 kişi serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Namık Kemal ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Nişancı ile 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Tekirdağ Adliyesindeki mahkeme işlemleri tamamlanan 7 kişiden N.G. savcılık sorgusunun ardından, Rektör Osman Şimşek, Ensar Nişancı ve 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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