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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ’den gözaltına alınan Marksist tarihçi Candan Badem adli kontrol şartıyla serbest

Candan Badem, Fethullah Gülen’e ‘yılan’ demişti

04 Ağustos 2016 22:26

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açığa alınan ve “Ateist ve Marksistim, benden nasıl Fethullahçı çıkaracaklar merak ediyorum” diyen akademisyen Candan Badem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 Badem, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan için taziye mesajı yayımlayan Fethullah Gülen'e, sosyal medya hesabından 'yılan' demişti. Badem, darbeye teşebbüsten gözaltına alınmıştı. 

Tunceli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Candan Badem, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuda başlayan açığa alma dalgası ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Candan Badem'in serbest bırakıldığı haberini eski CHP Milletvekili yazar Hüseyin Aygün duyurdu.

Aygün’ün paylaşımı  şöyle:

 

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