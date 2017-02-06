'FETÖ'den gözaltına alınan Genelkurmay Adli Müşaviri Ural'a takipsizlik

Darbe girişiminin hemen ardından Genelkurmay Adli Müşavirliği'ne getirilen Tuğgeneral Dinçer Ural hakkında "FETÖ üyeliğinden" yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, 'FETÖ'nün para kasası olduğu ileri sürülen Dilaver Azım ile irtibatı olan, eşi Bank Asya'ya para yatıran ve 17-25 Aralık sürecinde AKP'den istifa eden vekil Muhammed Çetin'in de kayınbiraderi olduğu öğrenilen Ural hakkında takipsizlik kararı çıktı.

4 tanığın ifadesine başvuruldu

Karar için HSYK üyesi Alp Arslan'ın da aralarında bulunduğu 4 tanığın ifadesine başvuruldu. Kararda, eşinin Bank Asya'ya para yatırması ile kayınbiraderinin 'FETÖ'cü olduğu iddia edilmesi nedeniyle 'cezaların şahsiliği' ilkesi gereği, Ural'ın örgüt üyesi olduğu kanaatine varılamayacağı, Azim ile olan mesajlaşmalarının da örgüt üyeliği kanaatine varılması için yeterli delil olmadığı belirtilerek, tanık beyanları ve MASAK raporuna göre de yeterli delil oluşmadığı savunuldu. Kararda, Ural'ın, Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ve TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile olan irtibatına ise değinilmedi.

Göreve atandı, gözaltına alındı

Darbe girişimi sonrası yapılan YAŞ'ta tuğgeneralliğe yükseltilen 1. Ordu Komutanlığı askeri savcısı Dinçer Ural, tutuklanan Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın yerine Genelkurmay Adli Müşaviri olarak atanmıştı. Göreve atanmasından 1 ay sonra 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan Ural'ın, 'FETÖ' çatı iddianamesinde örgütün para kasası olarak gösterilen Dilaver Azim ile mesajlaşmaları tespit edilmişti.

Ural'ın, MİT TIR’larını durduran eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile de telefon irtibatı ortaya çıkmıştı. Adli Müşavir Ural'ın, Muhammed Çetin'in kardeşi olan eşinin de Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya'ya 9 bin 500 lira para yatırdığı, oğlunun de 'FETÖ' bağlantılı bir kurumda çalıştığı anlaşılmıştı.