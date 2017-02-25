'FETÖ'den gözaltına alınan eski Biga Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Çanakkale'de yürütülen ‘FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Biga İlçesinin AKP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Özkan gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

DHA’da yer alan habere göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çanakkale İl Müdürü ve Biga İlçesi'nin eski Belediye Başkanı Mehmet Özkan polis tarafından gözaltına alındı. Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özkan, ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Özkan, bundan önceki iki dönemde üst üste Biga'da AKP'den Belediye Başkanı seçilmişti. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan son yerel seçimlerde CHP'li İsmail Işık 14 bin 101 oy alarak başkan seçilirken, Mehmet Özkan 13 bin 402 oyda kalmıştı. Mehmet Özkan, 699 oy farkla seçimi kaybedince, 5 Nisan 2014 tarihinde, Facebook sayfasında seçimi, kendilerini 'Hizmet Grubu' olarak niteleyen arkadaşları yüzünden kaybettiğini belirten paylaşımda bulunmuştu. Özkan, paylaşımında, 'Eski dostlar' diye hitap ettiği 'Hizmet Grubu'na hakkını helal etmediğini belirtmişti. Halen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çanakkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner döneminde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nce, dönemin Biga Belediye Başkanı olan Mehmet Özkan'a kamu yönetimi dalında fahri doktora unvanı verilmişti.

Serbest bırakıldı



Biga eski Belediye Başkanı ve Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.