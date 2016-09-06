'FETÖ'den gözaltına alınan eski AKP milletvekili serbest bırakıldı

15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AKP Çankırı Milletvekili ve Anayasa Komisyon Başkanvekili İdris Şahin, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Darbe girişimiyle ilgili Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ağustos'ta Ankara'da gözaltına alınan eski AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin, Çankırı'ya getirilmişti.
Bugün adliyeye sevk edilen Şahin, çıkartıldığı mahkemede ilk ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şahin'in adliye önünde bekleyen yakınları büyük sevinç yaşadı.