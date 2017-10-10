FETÖ'den gözaltına alınan Burdur eski Valisi Kürklü adliyeye sevk edildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Burdur Valisi Hasan Kürklü, adliyeye sevk edildi.

Burdur Valiliği\'nde 2014- 16 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2016 yılındaki kararname ile Merkez Valiliği görevine atanan Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Eylül\'de açığa alındı. Hasan Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince 29 Eylül\'de İstanbul\'da gözaltına alındı. İstanbul\'da oturan Kürklü, aynı gün uçakla Antalya\'ya getirildi. Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde ifadesi alınan Kürklü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütünün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddia edilen Kürklü, sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kürklü, kullandığı telefonun valiliğe ait olduğunu, kendisine özel telefon bulunmadığını söyledi.

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