FETÖ'den gözaltına alınan astsubay Ankara'ya gönderildi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'daki Imsık Askeri Havaalanı\'nda görevli Astsubay Onur T., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Onur T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara\'ya gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah yapılan operasyonda, Astsubay Onur T., Imsık Askeri Havaalanı\'na ait askeri lojmanda gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan ve bir ay önce lojmana yerleştiği öğrenilen Onur T., Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. FETÖ üyeliği idddiasıyla gözaltına alınan Onur T., sağlık kontrolünün ardından polis ekipleri gözetiminde havaalanına götürülerek, Ankara\'ya götürüldü.



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