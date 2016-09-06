'FETÖ'den gözaltına alınan AKP’li başkan serbest

Manisa’da 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan AKP Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, serbest bırakıldı.
Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, AKP Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, dün akşam FETÖ soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Sezer, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen AKP'li başkan serbest bırakıldı.
AKP Selendi İlçe Başkanlığı’na atamayla gelen, Aralık 2014’te tek aday olarak girdiği seçimle görevine devam eden Muharrem Sezer, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutulan demokrasi nöbetlerinde ön saflarda yer almıştı.