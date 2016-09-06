T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den gözaltına alınan AKP’li başkan serbest

AKP Selendi İlçe Başkanı Sezer gözaltına alındı

06 Eylül 2016 20:45

Manisa’da 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan AKP Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, AKP Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, dün akşam FETÖ soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Sezer, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen AKP'li başkan serbest bırakıldı.

AKP Selendi İlçe Başkanlığı’na atamayla gelen, Aralık 2014’te tek aday olarak girdiği seçimle görevine devam eden Muharrem Sezer, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutulan demokrasi nöbetlerinde ön saflarda yer almıştı.

 

ETİKETLER

Muharrem Sezerakpdarbemanisafetö

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24