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FETÖ'den gözaltına alınan 12 asker serbest bırakıldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 8 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 asker, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

17 Kasım 2017 16:47

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 8 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 asker, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında FETÖ/PDY\'ye yönelik başlatılan soruştuma kapsamında, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 1\'i subay, 11\'i astsubay olmak üzere 12 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine, Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçen 7 Kasım günü Konya merkezli olarak Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul , Hatay, Kütühya ve Tunceli\'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12 asker gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler bugün adileye sevk edildi. \'Etkin Pişmanlık Yasası\'nda yararlanmak için itirafçı olan şüphelilerin tümü, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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