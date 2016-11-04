"FETÖ'den boşaltılan kadrolara yerleşen Menzilciler, dünün Fethullahçıları"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, devlet kurumlarında Gülen cemaatinden boşaltılan kadroların Menzil tarikatına mensup kişilerle doldurulduğunu iddia etti. "Tabii ki Menzilcileri suçlamıyorum. Tabii ki FETÖ gibi olacaklar demiyorum. Ama şunu artık görelim diyorum. O cemaat bu cemaat hepsi aynı" diyen Tezkan, "Sonuçta amirinden değil imamından emir alıyor. Sonuçta devletinin değil, cemaatinin çıkarı daha önemli oluyor. Fethullah Cemaati’nin FETÖ’ye dönüşmesinden ders çıkaralım derim" ifadesini kullandı.

Mehmet Tezkan'ın "Menzilciler, dünün Fethullahçıları" başlığıyla yayımlanan (4 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Şöyle bir iddia var..

Fethullah-çıların boşattığı kadrolara Menzilciler yerleşiyor..

Yani bir cemaatin yerini öbür cemaat alıyor..

Doğru mu?

Sağlık Bakanı Akdağ’a soruldu.. ‘FETÖ ve cemaat kavramını ayırt etmek gerekir’ dedi.. Her cemaati tehlikeli görmenin doğru olmadığını söyledi..

Ama bir dakika..

Bundan dört yıl önce, beş yıl önce, sekiz yıl önce bugün FETÖ’cü dediğimiz Fethullah Cemaati’ne de böyle bakılıyordu..

Muhterem Hoca Efendi diye hitap ediliyordu..

Bürokraside yükselmek isteyenler Fethullahçı olmak

için yarışıyordu..

O günleri yaşadık..

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Sağlık Bakanı ‘FETÖ’ye benzer bir faaliyet içerisinde girişirse daha büyümeden devlet başını ezmelidir’ de demiş..

Sorum şu: FETÖ’nün başı büyümeden ezilebildi mi?

Adamlar ülkeyi işgal edecekti, iş savaş çıkaracaktı..

Direkten döndük..

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Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ dün Meclis Darbe Komisyona bilgi verirken dedi ki..

‘Dönemin Sayın Başbakanı, şimdi Cumhurbaş-kanı’na ‘Bu tehdit bugün bize, yarın size’ dedim. Erdoğan ‘Komutanım, siz bunları çok büyütüyorsunuz’ demişti. Ben de dedim ki ‘Büyütmüyoruz. Büyük tehlikeler’ demiştim’

Yani iktidarın gözünde bugün Menzil Cemaati neyse o gün Fethullah Cemaati aynıydı..

Dini öğreten cemaat örgütlenmesi gözüyle bakılıyordu..

Altından canavar çıktı…

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Tabii ki Menzilcileri suçlamıyorum.. Tabii ki FETÖ gibi olacaklar demiyorum..

Ama şunu artık görelim diyorum.. O cemaat bu cemaat hepsi aynı..

Sonuçta amirinden değil imamından emir alıyor..

Sonuçta devletinin değil, cemaatinin çıkarı daha önemli oluyor..

***

Fethullah Cemaati’nin FETÖ’ye dönüşmesinden ders çıkaralım derim..