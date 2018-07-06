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FETÖ'den beraat eden Çay, göreve iade edildi

POZANTI(Adana), (DHA) - ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılıp, yargılanan Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, davadan beraat edince İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edildi

06 Temmuz 2018 01:31

POZANTI(Adana), (DHA) - ADANA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılıp, yargılanan Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, davadan beraat edince İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edildi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasında hakkındaki iddialar nedeniyle 19 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı\'nın kararıyla görevden uzaklaştırılan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bir süre tutuklu yargılandı. Geçen yıl görülen davanın duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çay, Mart ayındaki duruşmada ise beraat etti. 8 Mayıs\'ta göreve iade dilekçesi veren Çay\'ın talebi İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi. Çay\'ın yarın sabah görevine başlayacağı öğrenildi. 

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