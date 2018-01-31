FETÖ'den aranan üsteğmen ve öğretmen eşi yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Kuyucak ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen üsteğmen ile edebiyat öğretmeni eşi yakalandı.

Darbe girişinin ardından Yenifoça\'da görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan üsteğmen M.A. ile edebiyat öğretmeni eşi B.A.\'nın Kuyucak ilçesi Beşeylül Mahallesi\'nde bir evde olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerinin bu sabah eve düzenlediği operasyonda, M.A. ve B.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çeşitli dijital materyallere ve teslim ettiği tabancasına ait 17 mermiye el kondu.

M.A. ve B.A., soruşturmayı yürüten İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.