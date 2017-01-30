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‘FETÖ’den aranan TRT spikeri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Hamza Günerigök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

30 Ocak 2017 21:15

Edirne'nin Meriç İlçesi'nde 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan TRT haber spikeri Hamza Günerigök, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Günerigök çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Meriç İlçesi'nde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri askeri yasak bölgeden Yunanistan'a gitmek isteyen bir şüpheli yakaladı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan TRT eski haber spikeri Hamza Günerigök olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen ve üzerinden 5 bin 200 dolar para çıkan Günerigök, işlemlerinin ardından Uzunköprü adliyesine sevk edildi.

Ankara Adliyesi'ne SEGBİS ile yapılan bağlantının ardından FETÖ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Hamza Günerigök, cezaevine konuldu.

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