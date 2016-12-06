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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den aranan Önder Aytaç Kahire'de görüntülendi

Akşam gazetesinin haberinde Aytaç'ın Mısır'dan Nijerya'ya geçeceği de öne sürüldü

06 Aralık 2016 13:10

Gülen cemaatinin beyin takımındaki isimlerden olduğu ileri sürülen ve aranan Önder Aytaç'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de görüntülendiği iddia edildi.

Akşam gazetesinin haberi şöyle:

Polis akademisi eski öğretim üyesi Önder Aytaç hakkında 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yalan ve iftira ile hakaret suçu işlediği için yakalama kararı çıkartılmıştı. 'FETÖ' köstebeklerinin haber verdiği öne sürülen Aytaç, eşiyle birlikte 17 Kasım 2014'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçmıştı. Aytaç'ın yeri 2 yıllık firarının ardından Türk istihbaratı tarafından tespit edildi.

 

MİT peşinde

 

İngiltere'den 'FETÖ'nün en çok yapılanma içine gittiği ülkelerden Nijerya'ya geçtiği tespit edilen Önder Aytaç istihbarat tarafından adım adım izlenmeye başlandı.

Nijerya'da 'FETÖ'den gelen himmet paraları ile sefa süren Aytaç market alışverişi sırasında peşindeki ekip tarafından 1 metre mesafeden görüntülendi. Yanında eşi ve kayınpederi olan Aytaç, izlendiğinden habersiz alışverişine devam etti.

Pensilvanya'dan talimat gelince Nijerya'dan ABD'ye gitmek için harekete geçen Önder Aytaç bunun için geçtiğimiz hafta Mısır'a uçmak için bilet aldı. Bu bilgili alan Türkiye hemen Mısır'daki güvenlik birimlerini uyardı. Önder Aytaç Kahire Havaalanı'nda uçaktan indiğinde büyük şok yaşadı. Mısır polisi Aytaç'ı Türkiye'nin talebi üzerine gözaltına aldı.

 

Nijerya'dan istenecek

 

Mısır'ın Aytaç'ı Nijerya'ya geri göndermesi üzerine Türk makamları hemen B planını devreye soktu. Aytaç'ın iadesi için Nijerya ile temasa geçildi. Aytaç, Taraf gazetesinde yazarlık yapıp Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına kılıf olan yazılar kaleme almıştı.

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