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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den aranan kurmay yarbay Eskişehir'de yakalandı

Bir süre önce açığa alınan kurmay yarbay Mustafa B.'nin Ankara'ya gönderileceği belirtildi

01 Mayıs 2018 21:21

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan kurmay yarbay Mustafa B., Eskişehir'de gözaltına aldı. Kurmay Yarbay Mustafa B'nin bir süre önce açığa alındığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ' soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce açığa alınan kurmay yarbay Mustafa B'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Ankara'ya gönderilecek.

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