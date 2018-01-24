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FETÖ'den aranan kadın, yol kontrolünde yakalandı

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan E

24 Ocak 2018 18:27

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Şereflikoçhisar ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan E.A. adlı kadın, yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, E-90 Karayolu üzerinde yaptıkları rutin asayiş uygulamasında durdurdukları bir otobüsteki kimlik sorgulaması sırasında E.A. adlı kadının FETÖ/PDY kapsamında arandığını tespit etti. E.A.’nın Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken kendi isteğiyle işinden ayrıldığı ve daha sonra FETÖ kapsamında da arama kaydının olduğu belirtildi. Gözaltına alınan E.A. sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi.
 

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