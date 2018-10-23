T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den aranan işadamı tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırkan polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen işadamı Erol Bayır  tutuklandı

23 Ekim 2018 20:48

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ\'nin Çardak ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırkan polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen işadamı Erol Bayır  tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari Erol Bayır\'ı dün  Çardak ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayır tutuklandı.
Erol Bayır\'in, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'ndan (TKDK) aldığı destekle kurduğu çiftlikteki 150 keçisi, geçen 20 Eylül\'de, aç bırakıldıkları için telef olmuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHADENİZLİFETÖPDYErol Bayır  tutuklandı DenizliEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleErol BayırPolistekiBayır tutuklandı Erol Bayır TarımKırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDKEylül
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24