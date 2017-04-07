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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yağcı, dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

07 Nisan 2017 16:53

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında firari olarak aranan Abdullah Yağcı, Avcılar’da sahte kimlikle yakalandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Çağatay Kenarlı'nın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında firari olarak aranan Abdullah Yağcı’nın İstanbul’da saklandığını belirledi. Bunun üzerine TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda Yağcı’nın, geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında Avcılar’da bulunan bir kafede eşi ile birlikte oturduğunu belirledi. Yapılan operasyon Yağcı gözaltına aldı. Abdullah Yağcı’nın yapılan üst aramasında Ferhat K. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Ekipler Yağcı’nın Bahçeşehir’de kaldığı evde yaptığı aramalarda bulunan 2 tablet bilgisayara incelemek üzere el koydu.

Eşini ağabeyi olarak tanıttı

Yağcı’nın yakalanmamak amacıyla teknik ve fiziki takibe karşı telefon kullanmadığını, yaklaşık 3 aydır İstanbul’da saklandığını, eşinin ise site sakinlerine Abdullah Yağcı’yı ağabeyi olarak tanıttığı belirlendi. Gözaltına alınarak Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen Yağcı’nın yakalandığı sırada polis ekiplerine, Ben Ferhat K.’yım, psikolojik rahatsızlığım var, ilaçlar alıyorum. Kimliğim gerçek" şeklinde kandırmaya çalıştığı iddia edildi.

2 tekstil firması KHK ile TMSF’ye devredilmiş

1 Eylül 2016’da yayınlanan Kanun Hükümünde Kararname (KHK) ile Abdullah Yağcı’nın 2 tekstil firmasının TMSF’ye devredildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yağcı, dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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