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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den aranan iki avukat Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Konya Barosu'na kayıtlı iki avukatın kaçış için sürat motoru kiralamaya çalıştıkları belirlendi

13 Ekim 2016 11:35

Kuşadası'nda gözaltına alınan Konya Barosu'na kayıtlı iki avukatın ‘FETÖ’ üyesi olduğu ve sürat motoru ile Yunanistan'a kaçmayı planladığı iddia edildi.

Habertürk’ün haberine göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Kuşadası Değirmendere Mahallesi'ndeki bir villaya operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olan ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddia edilen Mehmet Ş. ve Ahmet B. isimli iki avukat yakalandı. Konya Barosu'na kayıtlı oldukları belirlenen Mehmet Ş. ve Ahmet B. isimli avukatlar hakkında ‘FETÖ’ üyesi olmak suçlamasıyla Konya 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından arandıkları tespit edilen iki avukat Kuşadası'ndaki sorgulamalarının ardından Konya polisine teslim edildi.

Yaklaşık 2,5 aydır sahte kimlikle kiraladıkları villada yaşamlarını sürdüren iki avukatın çevreden sürat motoru kiralamak için girişimde bulundukları ve sürat motoruyla Kuşadası'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçarak, iltica etmeyi planladıkları belirlendi. İki avukatın Kuşadası'nda saklandıkları villada detaylı bir arama yapan Kuşadası KOM ekiplerinin çok miktarda Türk Lirası, Dolar ve Euro cinsi para ile birlikte dijital verilere de el koyduğu öğrenildi.

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