'FETÖ'den aranan eski Gana Büyükleçisi tutuklandı

'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken MİT ve Emniyetin ortak yaptığı operasyonla Kadıköy'de saklandığı evde yakalanan eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında, bir yıl önce Şentürk Uzun hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

ByLock kullandığı tespit edildi

Karar'da yer alan habere göre, Harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen Uzun'un, Kadıköy'de bir evde saklandığını belirledi.Söz konusu adrese, 26 Temmuz'da operasyon düzenleyen ekipler, Şentürk Uzun'u gözaltına aldı.

Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Uzun, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli Şentürk Uzun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Maliye, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarında yönetici olarak çalışan ve 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi'ne gönderilen 30 kişiye yönelik 28 Temmuz 2016'da operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından sanıklar hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında bir yıldır firari olarak aranan Uzun da tutuklandı. Diğer 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Şentürk Uzun, Ankara Vali Yardımcısı olarak görev yaparken 21 Eylül 2013'te Türkiye'nin GanaBüyükelçiliği'ne atanmış, 14 Ağustos 2014'te merkeze alınmıştı.