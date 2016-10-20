‘FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan firari eski emniyet müdürü Özcan Bulduk gözaltına alındı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Gülen cemaatinin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen "ByLock"u kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Bulduk, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te sokakta gözaltına alındı.
Eski İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan ve meslekten çıkarılan Bulduk, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.