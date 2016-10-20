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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü gözaltına alındı

Özcan Bulduk, ByLock kullandığı iddiasıyla aranıyordu

20 Ekim 2016 00:04

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan firari eski emniyet müdürü Özcan Bulduk gözaltına alındı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Gülen cemaatinin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen "ByLock"u kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Bulduk, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te sokakta gözaltına alındı.

Eski İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan ve meslekten çıkarılan Bulduk, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

 

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