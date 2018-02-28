FETÖ'den aranan eski binbaşı Kayseri'de yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski binbaşı E.K., Kayseri\'de saklandığı evde yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Bingöl\'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan E.K\'nın kentte bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen binbaşı E.K.\'nın saklandığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan E.K., emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından E.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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