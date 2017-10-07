FETÖ'den aranan astsubay yakalandı

DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)- KOCAELİ Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca sürdürülen, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arama kararı bulunan astsubay 25 yaşındaki T.K., Osmaniye\'nin Düziçi İlçesi\'nde yakalandı.

İlçeye bağlı Yenifarsak Köyü\'nde oturan ve Mardin 70\'inci Mekanize Piyade Tugayı 2\'nci Mekanize Piyade Tabur\'unda astsubay olarak görev yapan T.K.\'nın FETÖ/PDY\'den arandığı tespit edildi. Bunun üzerine Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda T.K. evinde gözaltına alındı. T.K. sorgu için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.