FETÖ’den aranan 1 kişi sahte kimlikle yakalandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğü ekipleri e- mail İhbarını değerlendirerek yaptığı çaışmada sahte kimlik kullanan FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen bir kişiyi yakaladı.

Başkasına ait sürücü belgesine kendisine ait fotoğrafı yapıştırarak kullandığı tespit edilen Ö.Ç.\'nün yapılan sorgulamasında Kırıkkale 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı olduğu anlaşıldı. Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.