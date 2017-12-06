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FETÖ’den aranan 1 kişi sahte kimlikle yakalandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR  Emniyet Müdürlüğü ekipleri e- mail İhbarını değerlendirerek yaptığı çaışmada sahte kimlik kullanan FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen bir kişiyi yakaladı

06 Aralık 2017 18:25

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR  Emniyet Müdürlüğü ekipleri e- mail İhbarını değerlendirerek yaptığı çaışmada sahte kimlik kullanan FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen bir kişiyi yakaladı.
Başkasına ait sürücü belgesine kendisine ait  fotoğrafı yapıştırarak kullandığı tespit edilen Ö.Ç.\'nün yapılan sorgulamasında Kırıkkale 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı olduğu anlaşıldı. Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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