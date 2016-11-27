'FETÖ'den alınan yurt TÜRGEV'e verildi!

Darbe girişiminin ardından İstanbul Fatih’teki bir yurda Gülen cemaatin olduğu gerekçesiyle devlet tarafından el kondu. Aynı yurt kısa bir süre sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının yönetiminde olduğu TÜRGEV’e devredildi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’in (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) internet sitesinde öğrenci yurdu 'TÜRGEV Haliç Kız Yurdu' adıyla yerini aldı. TÜRGEV internet sitesinde yurdun kuruluş tarihi olarak '2016 yılını' gösterdi.

"Flamalar konulmuş"

Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu yaptığı değerlendirmede, yurt binasında yaptığı gözlemleri şöyle aktardı:

"Maliye Bakanlığı hangi gerekçe ve nasıl bir protokol düzenlediği tarafımızdan bilinmemekle beraber söz konusu binayı TÜRGEV’e tahsis etti. Yerinde yaptığım tespit neticesinde söz konusu binanın çok bakımsız olduğu fakat kısa sürede tüm bakımının yapıldığı, eşyaların yenilendiğini gördüm. Yurt müdiresiyle yaptığım görüşmede ‘öğrenci kabul ediyor musunuz?’ sorusunu yöneltmem üzerine TÜRGEV’den üst düzey bir yöneticiyi telefonla aradı. Ve, ‘dışarıdan öğrenci almadıklarını sadece kendi projeleri bünyesindeki öğrencileri kabul ettikleri’ bilgisini aktardı. Henüz gizli tutulan bu devir neticesinde yurt tadilata sokulmuş, adı 'TÜRGEV Haliç Kız Yurdu’ olarak değiştirilerek hizmete hazır hale getirilmiş. Henüz tabela asılmamış ancak içeride TÜRGEV flamaları her yere konulmuş durumda...”

Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hisarönü Sokak’ta bulunan ve Gülen cemaate ait olduğu belirtilen erkek öğrenci yurduna 15 Temmuz’un ardından el konuldu. Ve aradan geçen sürede yurt TÜRGEV’e devredildi. TÜRGEV’in internet sitesinde yapılan kısa bilgilendirmede 16 odası olduğu belirtilen yurt için öğrenci kontenjan sayısıyla ilgili bilgi verilmemesi dikkat çekti.