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FETÖ'den açığa alındıktan sonra intihar eden doktorun telefonunda ByLock çıkmadı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılıp, açığa alınan ve geçen yılın şubat ayında çalıştığı hastanenin 10'uncu katından atlayarak intih

29 Mart 2018 17:34

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock\'u kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılıp, açığa alınan ve geçen yılın şubat ayında çalıştığı hastanenin 10\'uncu katından atlayarak intihar eden Asistan Dr. Hasan Orhan Ç.\'nin (28), güncellenmiş ByLock listesinde kullanıcı olmadığı ortaya çıktı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Başkanı Hülya Ulaşoğlu, Dr. Çetin\'in, iftira atıldığı için intihar ettiğini ve bu olayda sorumluluğu bulunanların \'ölüme sebebiyet vermek\' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda görev yapan Asistan Dr. Hasan Orhan Ç. hakkında, ByLock kullanıcısı ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma açıldı ve ardından açığa alındı. Hasan Orhan Ç., 19 Şubat 2017 tarihinde hastanenin 10\'uncu katından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gıyabında yürütülen soruşturmada, önceden örgütün kriptolu haberleşme sistemini kullandığı öne sürülen Hasan Orhan Ç.\'nin, ByLock kullanıcısı olmadığını belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kararında \'Hasan Orhan Ç.’nin telefon hattında daha önce ByLock programını kullandığının tespit edildiği, daha sonra güncellenmiş listede yapılan sorgulamada ByLock programını kullanmadığının belirlendiği\' yer aldı.
SES İzmir Şubesi Başkanı Hülya Ulaşoğlu, bir yıl önce yaptıkları başvuruda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın açığa alınma olayıyla intihar olayı arasında illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle Hasan Orhan Ç.\'nin ölümü hakkında takipsizlik kararı verdiğini belirterek, \"Şimdi mahkemelere düşen görev, bizim bir yıl önceki haklı talebimizi dikkate alarak bu yöneticiler hakkında \'ölüme sebebiyet vermekten\' gereğini yapmak\" dedi.

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