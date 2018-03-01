FETÖ'den açığa alınan polise çocuğunu kaçırmaktan 3 ay hapis istemi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında geçen yıl açığa alınan ve eşiyle boşanma aşamasında olan polis memuru İdris A. hakkında, velayeti anneye verilen 3 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı gerekçesiyle 3 ay hapis cezası istendi. İdris A.\'nın çocuğu bir hafta içerisinde anneye teslim etmemesi durumunda hapis cezasının uygulanacağı belirtildi.

2013 yılında polis memuru İdris A. ile evlenen Sümeyye A. (28), evliliğinin 6\'ncı ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlerini ayırarak ailesinin yanına taşındı. Sümeyye A., geçen yıl ise eşinden boşanmak için dava açtı.

UÇAĞA BİNEMEDİ

Geçen yıl umreye gitmek için hazırlık yapan Sümeyye A., 3 yaşındaki kızı Kimya A.\'yı ailesine bırakarak uçağa binmek üzere Konya Havalimanı\'na gitti. Sümeyye A., gişelerden geçeceği sırada polis engeline takıldı. Polis, Sümeyye A.\'ya \"Hakkınızda yurtdışına çıkış yasağı var\" diyerek uçağa binemeyeceğini söyledi. Havalimanından çıkıp Emniyet müdürlüğü\'ne giden Sümeyye A., eşinin FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığını, bu nedenle ailesine de yurtdışı çıkış yasağı konulduğunu, umreye bu nedenlede gidemediğini öğrendi.

Sümeyye A., Pasaport Şube Müdürlüğü\'de giderek eşiyle boşanma aşamasında olduğunu belirttikten sonra hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı kaldırılarak umreye gidebildi.

Eşiyle boşanma davalarının sürdüğünü ve eşinin belli zamanlarda ayda iki kez çocuğunu görme hakkının olduğunu söyleyen Sümeyye A., \"Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2013 yılında eşimle evlerimizi ayırarak ailemle birlikte yaşamaya başladım. Boşanma davamız devam ediyor. Evliliğimiz 6 ay kadar sürdü. Boşanma davasında mahkeme çocuğumun velayetini bana verdi. Eşimin çocuğu ayda iki kez belirli günlerde görüyordu. Geçen yıl içerisinde umreye gitmeyi planladım. İşlemlerimi hallettikten sonra Konya Havaalanına gittim. Orada hakkımda yurtdışına çıkış yasağı olduğu belirtilerek polis tarafından pasaportuma el konuldu. Pasaport Şube Müdürlüğü\'ne gittiğimde yetkililer bana İdris A.\'nın FETÖ\'den açığa alındığını söyledi. O anda gerçekten şoke oldum. Daha sonra İdris A.\'dan ayrılmak için boşanma davası açtığım görülünce pasaportumu geri verdiler ve umreye gittim\" dedi.

UMREDEYKEN ÇOCUĞUMUZU KAÇIRDI

Umredeyken eşinin çocuğu alıp götürdüğünü ve bir daha geri getirmediğini belirten Sümeyye A., \"Ben umredeyken görüş gününde çocuğumuzu alarak götürmüş ve görüş saati bitince de geri getirmemiş. Ailem de polise gidip şikayette bulunmuş. Ben de umreden gelince avukatım eşliğinde şikayet dilekçemi verdim. BİMER ve CİMER\'e çocuğun kaçırıldığı ve gösterilmediği yönünde şikayetlerde bulundum. Çocuğum benden alınalı 10 ay oldu. Fakat çocuğumdan hiçbir haber alamadık\" diye konuştu.

DAVALARA GELMEDİ

Davanın geçen yıl Mayıs ayından itibaren devam ettiğini ve eşinin birkez bile davaya gelmediğini ifade eden Sümeyye A., \"FETÖ\'den açığa alınmış.Yargılandığı normal bir suç değil. Çocuğum ne halde bilmiyorum. Dava 2017 yılının mayıs ayından beri devam ediyor. İdris A., bir kere bile gelmediği için dava sürekli erteleniyor. Ben çocuğumun sağlıklı bir şekilde bulunup bana teslim edilmesini istiyorum. İdris A., çocuğu kaçırdığı için mi yoksa FETÖ\'den dolayı mı kaçıyor bilmiyorum. Çocuğumun yokluğunu kabullenemiyorum. Hayatta olduğunu bilmek bile benim için çok önemli. Çocuğum yanımda değil ama bir yerlerde nefes alıyor. Bu beni teselli ediyor\" diye konuştu.

3 AY HAPİS CEZASI

4\'üncü İcra Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya İdris A. katılmadı. Mahkeme heyeti İdris A. hakkında \'çocuğunu teslim etmemesi\' nedeniyle 3 ay hapis cezası istedi. İdris A., bir hafta içerisinde çocuğu annesine teslim etmemesi durumunda 3 aylık hapis cezasının işleme geçeceği belirtildi. İdris A. ve Sümeyye A.\'nın boşanma davalarının ise halen devam ettiği öğrenildi.



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