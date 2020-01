‘FETÖ’den açığa alınan doktor intihar etti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyken, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında açığa alınınca bunalıma girdiği öne sürülen biyokimya asistanı 30 yaşındaki Dr. Orhan Çetin, hastanenin 10'uncu katından atlayıp yaşamına son verdi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Söz konusu hastanede biyokimya asistanı olarak görev yapan Doktor Orhan Çetin, iddiaya göre geçen cuma günü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Bunun üzerine bunalıma giren Dr. Çetin, görev yaptığı hastanenin 10'uncu katından atladı. Ağır yaralanan Çetin, aynı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çetin'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis Çetin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Cuma günü açığa alınan üyemiz biyokimya asistanı Orhan Çetin, hastanenin 10'uncu katından atlayarak intihar etmiştir. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

"Adı her ne olursa olsun, bu vatana ihanet edenler mutlaka cezalarını çekmeli. Ancak ihanet noktasında olmayan, yasal çerçeve içinde iş ve işlem yapan insanların, hukuki süreç tamamlanmadan hain olarak nitelendirilmesi ve cezalandırılması vicdanlarda derin yaralar açmakta, travmalar oluşturmaktadır. Devlet olarak görevimiz insan kaybetmek değil, insan kazanmaktır."

TTB'den açıklama

Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Geçtiğimiz Cuma günü açığa alınan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda asistan hekim olan Dr. Hasan Orhan Çetin, 19.02.2017 tarihinde çalıştığı hastanenin 10. katından atlayarak yaşamına son vermiştir.

"15 Temmuz darbe girişimini fırsata çeviren siyasi iktidar, OHAL ilanı ve sonrasında çıkardığı pek çok Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile parlamentoyu yok sayarak otoriter yönetim anlayışını toplumsal alanın tümüne dayatmaktadır.

"Dr. Hasan Orhan Çetin, bugüne kadar çıkarılan KHK’lar ile ihraç edilen 2723 hekimden, on binlerce kamu emekçisinden yalnızca biridir. Bu kişiler, yasadışı bir örgüt ile somut bağlantılarını ortaya koyacak hukuki kanıtlar olmaksızın, bir şekilde suçlu ilan edilmişler, işleri ve tüm özlük hakları ellerinden alınmıştır. Geldiğimiz bu aşamada, genç bir hekim sadece işinden değil yaşamından da olmuştur. OHAL uygulamaları, haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen Dr. Hasan Orhan Çetin’in yaşamını yitirmesinin doğrudan sorumlusudur.

"Türk Tabipleri Birliği, OHAL’e karşı, tüm antidemokratik uygulamalara olduğu gibi, başından beri açık ve net bit tutum sergilemiştir. Her türlü haksız ve hukuksuzluğun önünü açan, ülkemizdeki adalet duygusunu körelten, binlerce emekçiyi işsiz, okulları hocasız, hastaneleri doktorsuz bırakan ve artık can alır hale gelen OHAL bir an önce kaldırılmalı, haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidirler.

"Yaşamının ve mesleğinin baharında aramızdan ayrılan genç meslektaşımız Dr. Hasan Orhan Çetin’in ailesi, sevdikleri ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere tıp camiasına baş sağlığı ve sabır dileriz. Sürecin takipçisi olacağımızı, OHAL’in bir an önce kaldırılması, haksız ve hukuksuz yere ihraç edilenlerin görevlerine dönmeleri ve adil yargılanma hakkı için verdiğimiz mücadeleyi güçlendireceğimizi kamuoyuna duyururuz."