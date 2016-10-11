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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ’den açığa alınan 55 memur görevine iade edildi

Manisa'da 379 kamu personeli tutuklandı

11 Ekim 2016 21:42

Manisa'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında açığa alınan ve haklarındaki idari ve adli soruşturması tamamlanarak ‘FETÖ’ ile bir bağlantısı olmadığı tespit edilen 55 kamu görevlisi, görevlerine iade edildi.

Yeni Şafak’ın haberine göre Manisa Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli sayısını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa'da bin 446 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 83 ayrı kamu kurum ve kuruluşundan 999 kamu personeli de açığa alındı. 376 kamu personelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği Manisa'da, 84 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı.

Mahkemeye çıkarılan 229 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 55'inin de serbest kaldığı öğrenilirken, 8 kamu görevlisinin başka illere teslim edildiği, 36 sözleşmeli personelin de sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı. 82 kamu personeli hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. ‘FETÖ’ ile bir bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakılan 55 kamu görevlisi, görevlerine iade edildi.

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