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FETÖ'den 6 ilde, 6 avukat hakkında gözaltı kararı

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında 6 ilde 6 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı verildi

24 Ekim 2018 14:10

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta yürütülen FETÖ/PDY\'nin \'mahrem hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri\' soruşturması kapsamında 6 ilde 6 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
​Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY’nin \'mahrem hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında 6 avukat hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Tekirdağ, Nevşehir, Malatya, Kayseri ve Kahramanmaraş\'ta operasyon başlattı.

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