FETÖ'den 23 gözaltı (2)

1\'İ MÜDÜR 4 POLİS GÖZALTINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibin ardından bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda eski KOM ve Tanık Koruma Daire Başkan Yardımcısı ikinci sınıf emniyet müdürü Mustafa Pınarcı gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir emniyet amiri, bir komiser ve bir polis memurunun gözaltına alındığı belirtildi. Pınarcı\'nın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ operasyonlarında ele geçirilen arşiv dokümanlarda örgütün güvenilirliği üst düzeyde olan \'şakirt\'lerinden olduğu yönünde yazılar bulunduğu belirtildi. Operasyonda örgütsel dokümanların ele geçirildiği kaydedildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)



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