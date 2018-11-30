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FETÖ'den 15 yıl hapsi istenen Rektör, görevden alındı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof

30 Kasım 2018 02:58

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, YÖK tarafından görevden alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şimşek, geçen yılın Haziran ayında gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, Sulh Ceza Sorgu Hakimliği\'nce yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şimşek ile ilgili soruşturma tamamlanıp, geçen hafta hakkında iddianame hazırlandı. Tekirdağ 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, Osman Şimşek hakkında, \'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\' suçlamasıyla 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hakkında FETÖ\'den 15 yıla kadar hapis cezası istenen Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek\'i görevden aldı. YÖK, Şimşek\'in yerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sedat Murat\'ı vekaleten, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü\'ne atadı.

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