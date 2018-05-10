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FETÖ'de 'mahrem imam' olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda, 1'i tutuklu 3 sanığa, 5 yıl 10 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

10 Mayıs 2018 18:14

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda, 1\'i tutuklu 3 sanığa, 5 yıl 10 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Örgütte \'mahrem imam\' olduğu ileri sürülen Bilal B., 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. 
Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ayrı ayrı görülen davalarda, tutuklu sanık Murat Yıldırım ile tutuksuz sanıklar Bilal B. ve Serap Y. hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Örgütün \'mahrem imam\'ları arasında yer aldığı iddia edilen Bilal B., \"Terör örgütü üyesi değilim. Üniversite eğitimimi tamamlamak istiyorum. Örgüt içinde \'Taha\' kod adını kullandığım iddialarını kabul etmiyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu \'etkin pişmanlık\' hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık Murat Yıldırım\'ı \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanıklar Bilal B. ile Serap Y.\'ye ise aynı suçtan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası verildi. 

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