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15 Temmuz Darbe Girişimi

"FETÖ'cüyüm" itirafında bulunmuştu; 2 muvazzaf subay gözaltına alındı

"FETÖ"cüyüm itirafında bulunan Burak Akın'ın Ankara Emniyeti Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor

01 Ocak 2018 19:49

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde cuntacı askerler tarafından bacağından vurulduktan sonra madalya verilen ve 27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek "FETÖ" üyesi olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın emniyetteki sorgusu sürüyor. Akın'ın ifadeleri doğrultusunda 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek "FETÖ" üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın buradaki sorgusu sürüyor. 

Sorgusunda Akın’a hangi baskılara maruz kaldığı ve ne tür taleplerle karşı karşıya kaldığı yönünde sorular yöneltildi. 

Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Bu ifadeler doğrultusunda örgüt üyesi olan ve Akın ile faaliyet yürüttüğü belirlenen biri FETÖ'den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı. 

Sorgudan alınan bilgilerle harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akın'ın ifadesinde belirttiği ve görevde olan 2 subayı gözaltına aldı. 

Ankesörlü telefonla şifreli buluşma 

Yüzbaşı Burak Akın'ın da içinde bulunduğu şüphelilerin, ankesörlü telefonların çaldırıp kapatılması ile daha önceden belirlenen şifreli adreslerde gizli görüşmeler yaptıkları, polisin bu görüşmeleri tespit etmesi üzerine paniğe kapılan Akın'ın emniyete giderek itirafçı olduğu iddia edilmişti.

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