'FETÖ'cülükle suçlanan hâkim ve savcıların 'Beşiktaş Adliyesi hatırası'

Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmaların yürütüldüğü Beşiktaş’taki özel yetkili mahkemeler, 14 Mayıs 2012’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na taşındı. O gün, adliyedeki görevli hakim ve savcılar adliye bahçesinde objektiflere son bir 'hatıra' pozu verdiler. Aralarında dönemin en tanınan hâkim ve savcılarının yer aldığı bu fotoğraftaki isimlerin yürüttüğü soruşturmalar, karara bağladığı davalar yıllar sonra çöktü. 'FETÖ' kapsamında soruşturulan bu hâkim ve savcılardan kimi tutuklandı, kimi de firar etti.

Milliyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre fotoğrafta yer alan hakimler ve savcılar:

Savcı Fikret Seçen: Beşiktaş’taki özel yetkili savcılardan biriydi. Ergenekon, Balyoz ve diğer bir çok soruşturmada görev aldı. Başsavcı Vekili olarak hangi savcının hangi soruşturmayı yürüteceğine karar veren kişiydi. MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılması sürecinde de Başsavcı Vekili olarak görevliydi. Meslekten ihraç edildi. Şimdi firari ve nerede olduğu bilinmiyor.

Hâkim Mehmet Ekinci: Şike Davası, Oda Tv Davası, Cüppeli Ahmet Hoca davası gibi 'FETÖ'nün kumpası olduğu ileri sürülen operasyonlarından çıkan bir çok davanın görüldüğü mahkemenin başkanıydı. Meslekten ihraç edildi. Firari olarak aranırken Yalova’da yakalandı, cezaevine gönderildi.

Savcı Cihan Kansız: Firari savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’den sonra özel yetkili savcılar içerisinde en çok öne çıkan isimlerdendi. Balyoz ve Ergenekon dahil olmak üzere bir çok soruşturmayı yürüttü. Meslekten ihraç edildi, firarda ve kırmızı bülten ile aranıyor.

Hâkim Murat Üründü: Balyoz davasını karara bağlayan ve ceza veren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üye hakimlerinden biriydi. 2015’te açığa alındı, 2016’da ihraç edildi.

Hâkim Eşref Aksu: Şemdinli İddianamesi davasının görüldüğü Van Ağır Ceza Mahkemesi’nde üye hakimdi. Beşiktaş’taki özel yetkili mahkemelere tayin oldu. 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesiydi, ihraç edilerek hakkında dava açıldı.

Savcı Bilal Bayraktar: İsmi çok ön planda olmasa da Beşiktaş’taki savcılar arasında en etkili isimlerden biriydi. Balyoz soruşturmalarında görev aldı. MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağıran savcı Sadrettin Sarıkaya olsa da soruşturmayı ilk başlatan savcı o oldu. Kamuoyunda Deniz Seki’yi tutuklatan ve iddianamesini hazırlayan savcı olarak da öne çıktı. İhraç edildi.

Hâkim Osman Kaya: Ergenekon davasında görev alan hakimlerden biriydi. Meslekten atıldı, tutuklandı.

Hâkim Mehmet Uğurlu: ‘Askeri Casusluk’ adı verilen davanın görüldüğü 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üye hakimlerinden biriydi. Diğer mahkemelerde de görev yaptı. Şike davasında Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların yeniden yargılanması için 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz eden hakimdi. İhraç edildi.

Hâkim Mustafa Boz: Gazeteci, siyasetçi, bürokrat gibi yüzlerce ismin sahte isimlerle yasa dışı dinlendiği Selam Tevhid soruşturmasındaki dinleme kararlarında imzası olan hakimlerden biriydi. Meslekten atıldı, hakkında dava açıldı.

Hâkim Metin Özçelik: Beşiktaş Adliyesi’ndeki en kritik isimlerden biri olarak öne çıktı. Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında bir çok kişinin tutuklama kararında onun imzası vardı. En son 'FETÖ’den tutuklu polisler ve Hidayet Karaca’nın "usulsüz" bir şekilde tahliye edilmeye çalışılması girişimiyle gündeme gelmişti. HSYK tarafından ihraç edildi, tutuklandı.

Savcı Hüseyin Ayar: Balyoz soruşturmasını yürüten savcılardandı. Sahte olduğu aşikâr olan sözde belgeleri delil olarak soruşturma dosyasına koymak ve bunlara istinaden iddianame hazırlamaktan dolayı ihraç edildi.

Savcı Adem Özcan: Yüzlerce kişinin yasa dışı bir şekilde dinlendiği Selam Tevhid soruşturmasını yürütüyordu. İhraç edildi. “Ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Savcı Ümit Zafer Çolak: Beşiktaş’taki özel yetkili savcılardan biriydi. Çeşitli soruşturmalarda görev aldı, ihraç edildi.

Hâkim Hikmet Şen: Şike Davası’nın görüldüğü mahkemenin üye hakimiydi. İhraç edildi, hakkında dava açıldı.

Hâkim Vedat Dalda: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutukladı. Diğer bir çok tutuklama kararına da imza attı. Önce açığa alındı, sonra ihraç edildi.

Savcı Savaş Kırbaş: Balyoz soruşturması ve davasının savcılarından biriydi. İhraç edildi, tutuklandı.

Savcı Salim Duran: Poyrazköy soruşturmasını yürüten savcıydı. İhraç edildi.

Hâkim Aytekin Özanlı: Balyoz Davasnın hakimlerinden biriydi. İhraç edildi, tutuklandı.

Savcı Mehmet Berk: Şike soruşturmasını yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcı. İhraç edildi, firarda.

Savcı Hikmet Usta: Hrant Dink cinayeti davasının görüldüğü mahkemenin duruşma savcısıydı. Balyoz soruşturmalarında da görev aldı. İhraç edildi, tutuklandı.

Hâkim Davut Bedir: Balyoz Davası’nda 102 emekli ve muvazzaf subay için tutuklama kararı veren hakimlerden biri. İhraç edildi, tutuklandı.

Hâkim Savaş Çelik: Balyoz Davası hakimlerindendi. Meslekten ihraç edildi ve tutuklandı.

