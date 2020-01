"FETÖ'cüler polislik sınavına girecek öğrencilere 'pelin', Gülen'in kitaplarına 'pırlanta' diyordu"

Habertürk, Konya'da yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturmasında, Gülen cemaati üyelerinin kendi aralarındaki konuşmalarda kurban derisine "gömlek", çek ve senete "kağıt", istişareye "çay içme", polislik sınavına girecek öğrencilere "pelin ve polat", Fetullah Gülen'in tüm kitaplarına "pırlanta", vasıfsız elemanlara "vc" gibi kodlar kullandığını öne sürdü.

Habertürk'te "FETÖ'nün konuşma şifreleri" başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2016) haber şöyle:

Örgütte muhasebecilik yapan şüpheli A.S, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadesinde, Fetullah Gülen'den fazla bahsetmediği için sohbet hocalığından alındığını anlattı.

Örgütte ev ve araba alımının çeşitli kurallara bağlandığını anlatan A.S, "FETÖ/PDY yapılanmasında çalışan imamlar ve muhasebecilerin mütevelliler karşısında güvenirliklerini sarsmamak maksadıyla il imamı tarafından ev alınması yasaklanmıştı. Çok pahalı ve modelli araç alınmaması talimatı verilmişti. Eyalet imamı 'onay' verdikten sonra gösterilen araç alınırdı." diye konuştu

Örgütün kodları

Büyük paralar veren mütevellilere "A sınıfı" dendiğini, burada Fetullah Gülen'in kitapları ve CD'lerinin izletildiğini aktaran A.S, daha sonra hafta içerisinde yapılması gereken para toplama gibi konuların konuşulduğunu bildirdi.

A.S, muhasebeci olduktan sonra çeşitli kişilerden yapacağı görevin ayrıntılarını öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Paraları nasıl tahsil edeceğim ve not tutacağım konusunda bilgi verildi. Bu işleri yaparken çok fazla tedbirli davranmamız gerektiği söylendi. Para verecek kişinin ismini küçük not kağıdına geçirirken karşısına himmet, burs ve kurban derisi için kullanılan kodlar yazıldı. Bu konuları telefonda konuşurken ve not alırken bu şekilde kodlamamız gerektiği bildirildi. Himmete 'hm', bursa 'brs', kurban derisine 'gömlek', senet ve çeke 'kağıt' ve istişareye 'çay içme' deniliyor ve yazılıyordu. Polislik sınavlarına girecek üniversite mezunu öğrenciler için 'pelin', lise mezunu öğrenciler için de 'polat' kodları kullanılıyordu."

Kaldığı cemaat evinden Fetullah Gülen'i siyasete çok karışmasından dolayı eleştirdiği için atıldığına dikkati çeken A.S, bundan sonra hiçbir devlet kurumunda kendilerinin izni olmadan çalışamayacağının söylendiğini ifade etti.

Bir başka şüpheli G.Z. ise emniyetteki ifadesinde Fetullah Gülen'in tüm kitaplarına "pırlanta", kurallara uymayan vasıfsız elemanlara ise "vc" kodlarının kullanıldığını bildirdi.

Kız arkadaşı olduğu, sigara içtiği, çok fazla gezdiği için kendisine "vc" dendiğini anlatan G.Z, "Cemaat içerisinde vc, 'vasıfsız cemaat' isminin kodlaması olarak kullanılırdı. Kısaltması hakaret içeren bir anlam içerdiği için bu isimle hitap ederek benim gibi öğrencileri baskı altında tutmak isterlerdi." dedi.