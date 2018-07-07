FETÖ'cüler kariyer mülakatı yapıyormuş

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da görülen FETÖ/PDY davasında hukuk fakültesi öğrencilerine kariyer planlaması yaparak yerleştirilen evlerin organizasyonunu yapan tutuklu Aysel K., 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm edildi. Gerekçeli kararda, örgüte bağlı üyelerin yetiştirilmesi için oluşturulan evlerde, üniversite öğrencilerine kariyer mülakatı düzenlendiği, bu mülakata göre hangi görevi yapacağının belirlendiği ortaya çıktı.

Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik örgüt evlerinde kalanlara ve evin organizasyonu yapanlara operasyon düzenlendi. Erzurum\'da \'yüksek lisans evi\' olarak tabir edilen örgüt evlerinin sorumlusu Aysel K. 23 Ocak 2018\'de tutuklanarak cezaevine kondu. \'Feyza, Zeynep\' kod adlarını kullanan Aysel K. hakkında bu evlerin organizasyonu yaptığı, evlere örgüt elemanı kazandırdığı iddiasıyla \'silahlı terör örgütü yöneticiliği\' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Erzurum 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Aysel K. suçlamaları kabul etmedi. Hiçbir zaman devleti aleyhine eylemlerde bulunmadığını savunan Aysel K., \"Aile yapım itibarıyla dini hassasiyetlerim vardır. Benim herhangi bir şekilde kaçma şüphem yoktur. Darbe girişiminden sonra asla kaçmaya çalışmadım. Eğer kaçma şüphem olsaydı FETÖ/PDY\'ciler gibi kaçmak için planlar kurardım. ByLock programını kullandığım yönündeki iddia asılsızdır. Günümüzde internet çok yaygın kullanılmaktadır, birçok problemi de beraberinde getirir. Başkalarına ait cihazlara bu program insanların izinleri ve haberleri dışında yüklenebilmektedir. Korsan IP denilerek, insanların kendilerine ait IP\'leri başkaları tarafından da kullanılabilir. Cihazın sahibinin haberi olmadan, cihazın sahipleri tarafından işlem yapılıyormuş gibi gösterilebilir. Tanık ifadelerinde çelişkiler var. İftira attıkları ortada\" diye konuştu.

Aysel K.\'nın eyleminin silahlı terör örgüte üye olma kapsamında kaldığını dikkate alan heyet, sanığı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Aysel K.\'nın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

\'CANDY CRUSH SAGA\' GÖRÜNÜMLÜ İLETİŞİM

Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, tanık beyanlarına yer verildi. İtirafçı olan P.E., Aysel K.\'nin eşinin de erkek yüksek lisans evi sorumlusu olduğunu söyledi. İtirafçı P.E., \"15 Temmuz\'a kadar \'coco\' isimli program üzerinden, darbe girişimi sonrasında ise \'Candy Crush Saga\' oyun görünümlü sohbet programından irtibat kuruyorduk\" dedi.

ERZURUM\'DA 400 CEMAAT EVİ VARDI

Tekirdağ\'da tutuklu yargılanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Ş.D. ise 2012 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni kazanarak Erzurum\'a geldiğini söyledi. Örgüt evinde kaldığını anlatan Ş.D., şu itiraflarda bulundu:

\"Erzurum 7 bölgeden oluşuyordu. Tahmini olarak 400 cemaat evi vardı. Her fakültenin kendine ait evlerinin olduğunu öğrendim. Özellikle ve hukuk ve tıp fakültelerinin kendine ait evleri olduğunu, bazı bölümlerin ise karışık olarak organize edildiğini öğrenmiş oldum. Kaldığım ev lükstü. Burası sanırım üst konumda bulunan ablaların zaman zaman bir araya geldikleri evlerdendi. Ev ablalığı yaptım. Kamplarda daha çok Fethullah Gülen\'in kitapları okunur, videoları gösterilir ve cemaatle ilgili örgütsel meseleler konuşulurdu. 2015 yılında 4\'üncü sınıfa geldiğimizde cemaat ile hükümet arasındaki kavga iyice büyümüştü. Su yüzüne çıkmıştı. Bende bu yüzden \'başıma bir iş gelmesin\' diye KYK yurduna başvurdum. Bana çıkmıştı ancak bana evden ve çevreden baskı yapılınca bende kalmaya devam ettim. Bu sefer beni yeni bire eve yerleştirdiler. Bizim amacımız hâkim savcılık yapacaksan adı çıkmamış tespit edilmemiş bir eve çıkmaktı. Bu yüzden ben ve 3 arkadaşım Eylül, Ekim aylarında özel bir ev tuttuk. Bu ev bilgileri dahilinde tutuldu. Bir süre sonra eve gelen ablalardan bir tanesi bana ve diğer arkadaşlarımıza \'Hâkim, savcı olmak isteyenlerle ilgili mülhakat yapıyoruz\' dedi. Biz de bu mülakata katıldık. Gittiğimiz yer Feyza kod Aysel K.\'nın eviydi. Mülakata tek tek alındık. Bu mülhakatta ileriye yönelik meslek olarak ne düşündüğümüzü sordular. Akademisyenlik, hâkim-savcılık veya avukatlık düşünüp düşünmediğimizi öğrendiler. Bir aday olursa bu adayla evlenip evlenmeyeceğimizi öğrenmeye çalıştılar. Kendilerine bu aşamada evlilik düşünmediğimi ancak hâkim/savcılık düşündüğümü söyledim. Yardımcı olacaklarını belirttiler. Hatta bana \'Şu aşamada ortalık karışık, biz çok müdahale edemiyoruz, ancak senin hükümete yakın tanıdığın varsa bu kanaldan yardım alabilirsin\' dediler.\"