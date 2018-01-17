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FETÖ'cü polise 8 yıl 9 ay hapis 

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta meslekten ihraç edilen polis memuru Ahmet G

17 Ocak 2018 16:56

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta meslekten ihraç edilen polis memuru Ahmet G., tutuklu yargılandığı 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Darbe girişimi ardından örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen Ahmet G. tutuklandı. Ahmet G. hakkında Kars 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yapılan karar duruşmasında sanık, suçlamaları yine kabul etmedi. Örgüt ile bağlantısı olmadığını savunan Ahmet G., \"2008 yılının yaz aylarında Kars Nilah Dershanesine başvurdum ve 2010 yılına kadar öğretmenlik yaptım. Üniversitede evlerinde veya yurtlarında kalmadım. ByLock kullanmadım. Bana söylemiş olduğunu numaralı hat bana ait ancak, bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, Ahmet G.\'yi \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan önce 10.5 ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 8 yıl 9 aya düşürdü.

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